Brasileiros precisarão de autorização para ir entrar em alguns países da Europa a partir de 2021

Com a justificativa de aumentar a segurança nos países da Europa, os turistas brasileiros vão precisar de uma autorização para entrar no continenteo. Com a implantação Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (Etias), programada para 2021, brasileiros só poderão viajar mediante essa autorização.

O documento, com validade de três anos, será obtido através da internet e vai custar 7 euros (R$ 31,94 no câmbio atual). O turista vai precisar preencher um formulário com informações pessoais, histórico de viagens e passaporte. A medida é um acordo informal entre o Conselho e o Parlamento Europeu. A Corte deve votar as regras para o sistema nesta quinta-feira (5).

O Etias vai ser requisitado para turistas de mais de 60 nacionalidades que não precisam de visto para entrar nos países do Espaço Schengen.