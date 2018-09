Temer diz que pretende aprovar reforma da Previdência ainda este ano

Nesta terça-feira (25), o presidente brasileiro vai fazer realizar o discurso de abertura dos debates da Assembléia Geral da ONU.

Os temas principais a serem discutidos serão: Síria, o acordo entre as Coreias e os direitos dos imigrantes. Já no Brasil, quem fica na Presidência nesse período é o ministro do Supremo, Dias Toffoli.

Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, nomes na lista de sucessão, não puderam assumir porque são candidatos à reeleição e a lei eleitoral não permite. Os dois viajaram para a Argentina.

Em Brasília, o recém-empossado presidente do Supremo sancionou três leis: uma delas, a que torna crime o ato de importunar alguém sexualmente e divulgar fotos ou vídeos sem o devido consentimento.

