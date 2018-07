Bolsonaro diz que anunciará general como vice nesta quarta

Em palestra na Associação Comercial de Registro (SP), o pré-candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, afirmou que "muito possivelmente" anuncia nesta quarta (18) um general como vice em sua chapa eleitoral.

Segundo o deputado Major Olímpío, aliado de Bolsonaro, o escolhido será o general da reserva Augusto Heleno. "Ele disse que não aceitaria negociar o 'toma lá, dá cá. Prefere que as pessoas não votem nele", narrou Olímpio.

A fala do deputado é uma referência à rejeição de Bolsonaro aos termos propostos pelo PR fechar uma aliança com ele, o que inviabilizou o acerto com uma aliança do centrão. Com informações da Folhapress.