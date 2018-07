Em 12 meses, Brasil comercializou R$ 472,6 bilhões em imóveis

O dado foi recolhido após consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), que coordena todos os cartórios do país. De maio de 2017 a maio de 2018, foram registradas 378.328 escrituras de transações imobiliárias.

Todo tipo de propriedade foi considerada: residencial, comercial, rural, terreno, além de galpões. O Estado de São Paulo representa uma fatia de 30% do montante total.

Em uma nova iniciativa, o Colégio Notarial do Brasil (CNB) — que gere a Censec — irá publicar mensalmente o levantamento do mercado imobiliário em seu site. As informações estarão disponíveis já a partir desta semana.