Bolsonaro lidera cenários e Ciro passa à 2ª posição em nova pesquisa

Adriano Machado / Reuters

O DataPoder360 divulgou pesquisa, nesta quarta-feira (4), com as intenções de votos dos brasileiros para a Presidência da República. O levantamento aponta o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) na liderança, com 21% da preferência do eleitorado, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 13%, Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%, Marina Silva (Rede), que tem 7%, Fernando Haddad (PT), com 6%, e Alvaro Dias (Podemos), que aparece com 5%.

O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 29 de junho, e ouviu 5,5 mil pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro do estudo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-05297/2018.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando colocado entre os pré-candidatos, tem 24% da intenções de voto; outros 11% afirmam que poderiam votar nele.

O petista está preso desde o dia 7 de abril, na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR), onde cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Nos cenários de segundo turno, Bolsonaro também venceria a corrida ao Planalto. Contra Ciro, tem 36% da preferência, enquanto o pedetista aparece com 26%. Contra Marina, ele mantém os 36% e a ex-senadora 31%. No embate com Fernando Haddad (PT), Bolsonaro continua com 36% ante 23% do petista. Por fim, em uma disputa contra Geraldo Alckmin (PSDB), o placar seria de 35% para o deputado e 25% para o tucano.