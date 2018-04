Para a transferência do documento, o eleitor deve residir a pelo menos três meses no município. Imagem/ Reprodução

Os eleitores que desejam votar nas eleições deste ano têm até o dia 9 de maio para atualizar ou emitir o título eleitoral.

As eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital estão marcadas para o dia 7 de outubro em todo país.

Para a transferência do documento, o eleitor deve residir a pelo menos três meses no município. Também é necessário, no mínimo, um ano da data do alistamento eleitoral ou da última transferência do título.

Nestas eleições, o título eleitoral para transgêneros e transexuais trará apenas o nome social com o qual ela se identifica, e não terá o nome da certidão de nascimento. Pessoas trans poderão pedir a mudança no documento no cartório eleitoral da cidade também até 9 de maio.

O voto no Brasil é obrigatório. Apenas analfabetos, menores de 18 anos ou maiores de 70 anos não são obrigados a votar.