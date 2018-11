Bolsonaro pode ser operado no dia 20 de janeiro, diz cirurgião

Foto: Reprodução / Época Negócios

Com quadro geral de saúde excelente, o presidente eleito Jair Bolsonaro deve realizar novos exames no dia 19 de janeiro do ano que vem e, se tudo estiver bem, já no dia seguinte realizar uma nova intervenção cirúrgica.

A afirmação é do cirurgião de Bolsonaro, o médico Antonio Luiz Macedo, que, em entrevista a Thiago Uberreich, afirmou ainda que a cirurgia não foi realizada agora por conta de uma inflamação observada em tomografia abdominal.

“O presidente realizou exames orientados pela equipe multidisciplinar, e chegamos à conclusão de que o estado de saúde dele é excelente, nutricional, clínico, cardíaco. Entretanto, a tomografia de abdômen mostra que tem ainda há um certo grau de inflamação. Vamos aguardar um pouco mais para reduzir a inflamação, estudá-lo da qui um mês e estudar a data da cirurgia”, disse o cirurgião do Hospital Albert Einstein. “Nos pareceu precoce e falta de prudência operá-lo agora”, completou.

Bolsonaro volta a São Paulo para novos exames no dia 19 de janeiro. “Se já tiver melhorado esse aspecto será operado dia 20”, confirmou o médico.

A recuperação, por sua vez, deve demorar de 10 a 15 dias. “Toda vez que mexe em intestino delgado o intestino forma uma paralisia intestinal, como ele teve na segunda cirurgia que fiz. Fica sem um peristaltismo adequado. Ele fica com alimentação por veia até que o intestino volte a funcionar”, como informou a Jovem Pan.

