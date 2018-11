Habeas corpus de Lula será julgado pela 2ª turma do STF

Após Sérgio Moro ter sido apontado como Ministro da Justiça por Bolsonaro, a defesa do ex-presidente Lula entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com um pedido de suspeição do juiz.

Segundo os advogados do petista, Moro teria interesses particulares ao julgar o petista e, por isso, sua sentença deveria ser revogada.

Já o juiz afirmou, nessa terça-feira (6), que a tese de 'perseguição política' de aliados de Lula é falsa.

O relator da Lava Jato, Edson Fachin, determinou que a segunda turma do STF julgue o pedido de habeas corpus. No Twitter, o pedido virou assunto e foi comentado pelos internautas. Confira: