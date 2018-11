Cartórios eleitorais voltam a fazer transferências de títulos e biometria a partir desta segunda (5)

Foto: Reprodução

Os cartórios eleitorais de todo o país retomam nesta segunda-feira (05) os serviços oferecidos ao eleitor, como a emissão e a transferência de títulos e o cadastramento biométrico.

Todas essas atividades tinham sido interrompidas no dia 5 de maio, quando a Justiça fechou temporariamente o Cadastro Nacional de Eleitores.

Esse banco de dados reúne as informações de todos os cidadãos habilitados a votar e costuma ser fechado sempre no primeiro semestre, em anos eleitorais, para que as autoridades comecem a preparar as urnas e a documentação.

Agora, passada a eleição, com a reabertura do cadastro, a partir dessa semana vários serviços voltam a ser oferecidos. Entre eles, a emissão do primeiro título, a transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados, regularização da situação do eleitor, emissão do certificado de quitação eleitoral e o cadastramento biométrico.

Segundo a Jovem Pan, para fazer qualquer um desses serviços, o eleitor deve procurar um cartório eleitoral, mas é preciso agendar o atendimento.

Veja também:

+ Motociclista morre após colidir com poste em BR de João Pessoa

+ Acidentes deixam uma pessoa morta e cinco feridas em rodovias da Paraíba durante o feriadão

+ Vídeo: quadrilha explode agência dos Correios no Sertão da Paraíba