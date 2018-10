STF julga nesta quarta-feira (31) ação que suspendeu busca e apreensão em universidades

Imagem/ Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da UFF/Direitos reservados

O Supremo Tribunal Federal (STF) faz sessão plenária nesta quarta-feira (31) à tarde para julgar a medida cautelar deferida pela ministra Cármen Lúcia.

Pela medida, ficam suspensas as decisões de juízes eleitorais sobre a busca e apreensão de panfletos e materiais de campanha eleitoral em universidades e nas dependências das sedes de associações de docentes.

No último sábado (27), Cármen Lúcia concedeu medida cautelar em favor da livre manifestação de pensamento. A decisão ocorreu no momento em que várias universidades públicas foram alvo de ações policiais e de fiscais eleitorais.

Segundo as ações judiciais expedidas, os atos policiais e administrativos baseavam-se na fiscalização de supostas propagandas eleitorais irregulares. De acordo com a Agência Brasil, estudantes, professores e entidades educacionais, no entanto, viram as ações como censura.

