Polícia Federal deflagra operação contra crimes eleitorais em quatro estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Olhos de Lince, que investiga crimes eleitorais em quatro estados.

A PF está apurando os crimes de violação do sigilo do voto e de incitação ao crime de homicídio. Segundo a assessoria do órgão, foram utilizadas técnicas de reconhecimento facial para a identificação dos alvos, por meio de critérios científicos, que possibilitam a identificação dos suspeitos de forma precisa.

A investigação resulta do acompanhamento da PF de redes sociais com objetivo de identificar e de evitar possíveis crimes eleitorais, além de ameaças aos candidatos que concorrem nas eleições.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo e Sorocaba (SP); Uberlândia, Varginha e Juiz de Fora (MG); Caxias do Sul (RS); e Recife (PE).

