Ao vivo, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad responderam a perguntas e falaram sobre as críticas feitas durante as campanhas.

O candidato do Partido Social Liberal conquistou o direito de disputar o segundo turno com Haddad ao obter 46,03% dos votos válidos no primeiro turno das eleições 2018. O oponente conquistou 29,28% dos votos válidos.