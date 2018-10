Propagandas eleitorais em rádio e TV iniciam na sexta-feira (12)

Com o início do segundo turno recomeçam também as propagandas eleitorais gratuitas em rádio e TV. A partir desta sexta-feira (12) até o dia 26 de outubro os programas dos candidatos que avançaram ao segundo turno serão transmitidos de segunda a sábado, em dois horários.

Além da disputa presidencial, eleitores de 13 Estados e o Distrito Federal ainda voltam às urnas para o segundo turno. Agora, os candidatos terão igualdade na disputa na propaganda eleitoral.

– Os candidatos à Presidência, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, terão cinco minutos cada para divulgar suas propostas.

No rádio os horários serão: das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

Na TV: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40

– Nos estados que apenas votarão para presidente, como a Paraíba, a propaganda eleitoral dura 10 minutos.

A ordem da veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia será definida por sorteio da Justiça Eleitoral. Nos dias subsequentes será a primeira propaganda aquela veiculada por último no dia anterior.

Vale lembrar que permanecem vedadas propagandas que possam “degradar ou ridicularizar candidatos”. A punição para quem o fizer é a “perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte”.