Facebook do presidente Temer tem enxurrada de comentários com a #FicaTemer

O perfil oficial do presidente Michel Temer (MDB) no Facebook passou por uma reviravolta. Ao invés das críticas e das usuais hashtags #ForaTemer, os seguidores do chefe de Estado começaram a subir a tag #FicaTemer e a fazer comentários carinhosos sobre ele em algumas fotos, em sinal de clara reprovação à disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

“O gás nem é tão caro assim, meu anjo. Não se vá, não me abandone por favor”, postou um internauta. “Primeiramente, fica Temer”, disse outro. “Fica, vampiro mais amado do Brasil”, brincou mais um.

Segundo a Jovem Pan, alguns ainda resolveram cantar: “Você é luz/ É raio estrela e luar/ Manhã de sol/ Meu iaiá, meu ioiô/ Você é sim/ E nunca meu não”, “Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz” e “Entre tapas e beijos, é ódio e desejo é sonho e ternura, o Brasil que te ama até mesmo na lama, comete loucuras” foram algumas das “serenatas”.