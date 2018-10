Após atacar nordestinos por votação, publicitário é suspenso de agência

Depois dos resultados do primeiro turno, que mostraram vitória de Haddad no Nordeste, um diretor de negócios da agência Africa reproduziu nas redes sociais: "Nordeste vota em peso no PT. Depois vem pro Sul e Sudeste procurar emprego!".

A foto veio com a legenda: "Se liga aí Nordeste!!!". Posteriormente, escreveu: "Fiz um post no calor do momento e peço sinceras desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Não reflete minha opinião. Eu errei".

A repercussão fez com que os dois co-presidentes da agência, Sergio Gordilho e Márcio Santoro, assinassem comunicado interno dizendo que "um funcionário da Africa postou um comentário infeliz e preconceituoso" e que a empresa "tomará as medidas cabíveis em relação a esse caso, que fere o código de conduta”.

À tarde, o diretor de negócios não compareceu aos compromissos na agência. A informação é da Folha de São Paulo.

Depois da repercussão, ele se retratou: "Fiz um post no calor do momento e peço sinceras desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Não reflete minha opinião. Eu errei [...] Peço desculpas. Em especial aos nordestinos, tantos [com] que eu inclusive trabalho, minha eterna admiração e respeito".

