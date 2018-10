Dos 513 deputados federais eleitos em 2018, 72 são mulheres

Nas eleições deste ano foram eleitos 513 deputados federais. Desse número, 72 são mulheres – ou seja, apenas 14% do total. Embora o número seja considerado pequeno, ele é maior em comparação a 2014, quando foram eleitas 51 deputadas.

São Paulo foi o estado que elegeu o maior número de mulheres. Foram 11, sendo que a que mais recebeu votos foi a cientista política Tábata Amaral (PDT), eleita com 264.450. Proporcionalmente, no entanto, o Distrito Federal está na frente: das oito vagas na Câmara, cinco serão ocupadas por deputadas – Flavia Arruda (PR), Erika Kokay (PT), Bia Kicis (PRP), Paula Belmonte (PPS) e Celina Leão (PP).

Senado

Segundo a Agência Brasil, no Senado, das 54 cadeiras disponíveis, 7 serão ocupadas por mulheres – 12,9% do total. Foram eleitas Leila do Vôlei (PSB-DF), Eliziane Gama (PPS-MA), Juíza Selma Arruda (PSL-MT), Soraya Thronicke (PSL-MS), Dra. Zenaide Maia (PHS-RN), Mara Gabrili (PSDB-SP) e Daniella Ribeiro (PP-PB).

