Motorista alternativo é jogado em bueiro após ter carro roubado em João Pessoa

Um motorista alternativo foi assaltado na madrugada desta sexta-feira (22) durante uma corrida após o Folia de Rua, em João Pessoa.

De acordo com a vítima, um grupo solicitou a viagem para o município de Bayeux após deixar o espaço das apresentações de prévias carnavalescas. Durante o percurso, no bairro do Varadouro, os homens armados anunciaram o assalto e renderam o motorista, que teve a cabeça coberta por uma camisa, as mãos amarradas e colocado no banco de trás do veículo.

Sob ameaça, a vítima ainda informou que ação durou mais de duas horas. O condutor informou à polícia que foi retirado do carro e jogado dentro de um bueiro. Só após a fuga dos criminosos, o homem conseguiu fugir do canal de esgoto e pedir ajuda.

A polícia informou que o veículo foi encontrado na manhã desta sexta e levado à 5ª Delegacia Distrital, em Bayeux. Os suspeitos do crime ainda não foram localizados pela polícia.

