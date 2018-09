Homem é preso suspeito de estuprar amiga da esposa, na Paraíba

A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar uma amiga da esposa, nessa quinta-feira (27), na cidade de Belém, no Brejo da Paraíba.

A denúncia foi feita pela vítima e a polícia prendeu o suspeito em flagrante.

De acordo com a polícia, a mulher relatou aos policiais que teria recebido uma mensagem no seu celular, enviada por uma amiga que pedia para que ela fosse até a sua residência porque estava precisando da sua ajuda. Ao chegar lá, ela disse que foi recebida pelo marido da amiga, que trancou a porta da residência e a forçou a manter relação sexual com ele, sem o seu consentimento.

Diante do relato da vítima, os policiais militares deram início às diligências e conseguiram localizar e prender o suspeito, que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.