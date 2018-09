Mulher de 75 anos tem corpo queimado por companheiro em João Pessoa, diz PM

Restos do suposto vestido queimado usado pela idosa nesta sexta-feira (28). Imagem/ Pollyana Sorrentino/ RTC

Um homem foi preso suspeito de atear fogo contra a esposa na madrugada desta sexta-feira (28), em João Pessoa.

De acordo com o boletim médico do Hospital de Trauma da capital, a vítima deu entrada na unidade por volta das 4h55, socorrida pelo Corpo de Bombeiros no bairro das Indústrias.

A repórter Pollyana Sorrentino, da Rede Tambaú de Comunicação (RTC), conversou com um vizinho que testemunhou o ocorrido. "Era uma cena de muita agonia e movimentação. Eu acordei com o barulho de outras pessoas no momento em que o esposo colocou fogo nela. Ela tinha muitos ferimentos no rosto, nos braços e nas perna", disse o homem que não quis se identificar.

De acordo com a polícia, o suspeito foi encaminhado à Central de Polícia, no bairro do Geisel, e não apresentou documentação. O caso segue em investigação.

Veja também:

+ Após dez anos, suspeito de atropelar e matar adolescente na PB é condenado

+ Pescadores foram assassinados na Paraíba, conclui perícia

+ Dono de concessionária na PB desaparece com 100 carros e deixa prejuízo milionário, diz polícia