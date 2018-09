Empresários chineses são detidos em operação contra pirataria em JP

Segundo o delegado Lucas de Sá, da Delegacia de Defraudações e Falsificações(DDF), os empresários foram autuados pelos crimes contra patentes, previstos na Lei Nº 9.279/96. No entanto, eles ainda poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação de tributos, a depender do resultado das investigações.

Em poder de um deles, os policiais encontraram cerca de R$ 30 mil em espécie, sem origem comprovada. Imagem/ Divulgação/ Polícia Civil da Paraíba

Em depoimento, eles admitiram comercializar produtos falsificados há, pelo menos, três anos. Em poder de um deles, os policiais encontraram cerca de R$ 30 mil em espécie, sem nenhuma origem comprovada.

“A negociação de produtos piratas, segundo levantamento do Departamento de Estado norte-americano e da Interpol, movimentam 522 bilhões de dólares por ano, além de resultar na perda de 30 bilhões de reais por ano com arrecadação de impostos e na perda de 2 milhões de empregos formais. Além do prejuízo econômico, os valores obtidos com a venda são utilizados para financiamento de condutas criminosas mais graves, como lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, financiamento a organizações criminosas, dentre outros“, observou o delegado.

Veja também:

+ Eleitores podem solicitar segunda via de título até esta quinta-feira (27)

+ Petrobras negocia projetos de energia eólica com empresa norueguesa