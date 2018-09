Após alta de padrasto esfaqueado por criança, Conselho Tutelar encaminha denúncia ao MPPB

Imagem/ Pollyana Sorrentino/ RTC

O padrasto esfaqueado pelo enteado de 10 anos na manhã dessa segunda-feira (24), no bairro João Paulo II, recebeu alta após procedimentos médicos no Hospital de Trauma de João Pessoa, como informou o boletim médico da unidade.

De acordo com o Conselho Tutelar da região sudeste, responsável pelo caso, a criança atualmente está aos cuidados do pai.

A conselheira Sandra Rodrigues informou que a mãe da criança será advertida e denunciada ao Ministério Público. Também foi encaminhada à Defensoria Pública, a revogação da atual tutela do menor.

A primeira vez que o caso chegou ao Conselho Tutelar foi no mês de julho, através de uma denúncia do pai. Ele comunicou que o filho sofria maus-tratos por parte do padrasto e solicitou o pedido de guarda da criança, mas não houve acompanhamento do órgão.

Entenda - Um homem foi ferido com três golpes de faca nas costas na manhã da segunda-feira (24) na capital. De acordo com testemunhas, o enteado da vítima de 10 anos é suspeito da agressão. O crime ocorreu no bairro João Paulo II, por volta das 7h. O pai do menino, informou que o filho era agredido pelo padrasto e também presenciava maus-tratos a mãe.