Esquema de desvio de verbas para deficientes físicos é desarticulado em João Pessoa

Uma operação com objetivo de desarticular um esquema de desvio de verbas destinadas a pessoas com deficiências credenciadas a uma associação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco) na manhã desta quarta-feira (19), em João Pessoa.

De acordo com as investigações, uma auditoria da gerência de controle do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) identificou irregularidades em documentações fiscais e trabalhistas durante a execução de contratos da Associação de Deficientes e Familiares - Asdef.

Segundo o Ministério Público, além das irregularidades em processos de pagamento, os investigados se apropriavam de valores repassados às pessoas portadoras de necessidades especiais e as ameaçavam, caso denunciassem o esquema, revelaram as vítimas em depoimento. De acordo com o delegado Allan Murilo Terruel, os valores desviados chegam a R$ 3 milhões.

A polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão nas residências de Francisco Isidoro, presidente da Asdef, Mércia Alves, tesoureira, e na sede da associação no bairro de Tambauzinho.

Em entrevista ao Portal T5, Francisco Isidoro negou as acusações. "Tenho que primeiro conhecer em detalhes da denúncia para depois acionar a defesa. Tem muita mentira e oportunismo nisso tudo", disse por telefone.

