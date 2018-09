Suspeito de matar mulher grávida deve passar por audiência de custódia nesta terça (18)

O corpo da mulher foi encontrado na areia da praia do Bessa no início de agosto Foto: Pollyana Sorrentino/RTC

Vinícius Gabriel Ferreira Viana deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (18). O jovem de 24 anos é suspeito de assassinar a companheira e simular um afogamento na praia de Manaíra, em João Pessoa, na madrugada de 6 de agosto.



O homem foi preso na tarde da segunda-feira (17) pela Polícia Civil. A esposa, Natália Donato de Lima tinha, de 28 anos, com quem vivia há um ano, estava grávida.

Vinícius afirmou que os dois moravam no Rio de Janeiro e haviam se mudado para a Paraíba no mês de abril. Ele, que é militar da Marinha, disse também que a esposa teria sido puxada por uma forte correnteza e acabou se afogando quando o casal tomava banho de mar durante a madrugada.

A prisão preventiva foi expedida por um juiz da 3ª Vara Criminal no último sábado (15). O homem é suspeito de ter planejado a morte da companheira para embolsar um valor de R$ 400 mil reais, relativo a um seguro que havia sido feito pela esposa no dia 3 de agosto.

O corpo da vítima, inclusive, foi retirado do caixão em que estava enterrado para que uma nova necrópsia pudesse ser realizada. Segundo o delegado Reinaldo Nóbrega, que está à frente do caso, a exumação aconteceu com o objetivo de sanar algumas dúvidas sobre a causa da morte de Natália Donato.

O delegado disse também que foram identificadas pancadas na cabeça dela, e que há indícios suficientes para apontar que o jovem é culpado.

“A suspeita já existia contra ele, mas estávamos esperando para agir no momento certo, até porque a gente queria não só levar a prisão dele nesse momento, mas que ele seja denunciado e levado a júri popular, para que lá o conselho de sentença condene ele”, complementou Reinaldo Nóbrega.

O suspeito foi preso em sua residência no bairro de Manaíra e levado para a Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Jacarapé, ainda durante a tarde, onde realizou exame de corpo de delito. Ele retornou em seguida para a Central de Polícia e passará por audiência de custódia nesta terça-feira (18), para que a Justiça decida se continuará preso ou responderá em liberdade.

Veja mais:



