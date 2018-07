Suspeitos de assalto são atropelados durante fuga

A dupla foi perseguida após assaltar uma mulher Foto: Pollyana Sorrentino/RTC

Dois homens foram atropelados na manhã desta segunda-feira (9) no Distrito Industrial, em João Pessoa. Era por volta das 07h35 quando o fato ocorreu. Eles são suspeitos de assaltar uma mulher instantes antes do acidente.

De acordo com a polícia, o veículo que atropelou os rapazes não permaneceu no local.

A vítima, uma mulher que seguia para o trabalho, contou que eles não mostraram arma, mas fizeram gestos que sugeriam que estariam armados. A moto usada pela dupla foi encontrada ao lado dos homens.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer os feridos. Um deles vai ficar sob custódia no hospital e depois será encaminhado para a Central de Flagrantes. A mulher, vítima do assalto, também recebeu atendimento médico.

