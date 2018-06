Na PB: Mãe e filho são flagrados amarrando bomba em rabo de gato; veja vídeo

As imagens mostram duas pessoas pegando o animal e praticando a ação. Mas, pelo menos outras duas também estão envolvidas Foto: Reprodução / WhatsApp T5

Enquanto muitos buscam aproveitar as festas juninas curtindo as comemorações e comidas da época, há gente se aproveitando da oportunidade para dar vida a 'brincadeiras' que estão mais para crimes. No último domingo, uma ação de jovens foi flagrada na cidade de São Bento, interior da Paraíba. As imagens, entretanto, passaram a circular nas redes sociais apenas nesta terça-feira (26).

Pelo menos quatro pessoas foram identificadas na ação em que uma bomba é amarrada ao rabo de um gato. Além de amarrar o artefato, os suspeitos acenderam o pavio, provocando assim, uma explosão. O detalhe da ação é que, enquanto o animal é vítima, o mesmo agoniza no chão.

De acordo com a imprensa local, dois dos envolvidos foram conduzidos à delegacia da cidade onde assinaram um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e foram liberados. Já o animal, que é de um parente da dupla, não teve ferimentos graves segundo testemunhas.

A confirmação de assinatura do TCO foi feita pela Polícia Civil da cidade. Também segundo a polícia, a dupla trata-se de mãe e filho e a intensão era fazer uma "brincadeira".

Confira o vídeo: