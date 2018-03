O crime chamou a atenção de muita gente que passava pelo local. Imagem: Reprodução / PMPB

Na manhã deste sábado (24), um homem de 22 anos foi esfaqueado no ponto de Cém Reis, no Centro de João Pessoa. O crime aconteceu por voltas das 9h.

De acordo com informações de testemunhas, o rapaz estava caminhando quando presenciou um assalto, se aproximou e tentou agredir o bandido. Em entrevista à equipe da Rede Tambaú de Comunicação (RTC), funcionários de estabelecimentos comerciais da área informaram que a vítima foi atingida após tentar dar uma 'voadora' no bandido quando caiu no chão e se tornou o alvo.

O suspeito fugiu e até o fechamento desta matéria não havia informações de que teria sido detido. A polícia realizou buscas pela região.

