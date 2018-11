Suspeito é preso após esquecer chave da moto em apartamento que havia roubado em João Pessoa

Foto: Pollyana Sorrentino/RTC

Um homem foi preso suspeito de invadir uma residência na madrugada desta sexta-feira (30), em João Pessoa.

De acordo com a polícia, o apartamento do bairro Jardim Cidade Universitária foi arrombado por volta das 3h30. Segundo as vítimas, o homem entrou por uma janela que estava danificada e furtou uma TV, um aparelho de DVD, celulares e dinheiro.

O criminoso fugiu após o crime e os moradores só sentiram falta dos pertences ao acordarem.

Durante a manhã, o suspeito voltou ao local por ter esquecido a chave da motocicleta dentro do apartamento. As vítimas informaram à polícia, que o homem retornou ao prédio com os objetos furtados e pedindo ajuda porque havia sido assaltado. Ele foi contido pelos moradores, que acionaram a Polícia Militar (PM) e o levaram para a Central de Flagrantes, no bairro do Geisel.

