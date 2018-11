Quadrilha faz 12 trabalhadores de obra reféns durante assalto em João Pessoa

Trabalhadores de um prédio em construção foram feitos reféns durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (28), em João Pessoa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o edifício da Rua Napoleão Gomes Varela, no bairro do Bessa, foi invadido por quatro criminosos armados, que trancaram 12 homens em uma sala por aproximadamente uma hora. Segundo as vítimas, celulares, carteiras, objetos pessoais e ferramentas foram roubadas durante a ação.

As vítimas informaram que dormem no local de trabalho porque são moradoras de cidades do interior do estado.

Após o assalto, a quadrilha fugiu e a polícia não tem informações dos suspeitos. O caso segue em investigação.

Veja mais:

+ Bandidos atacam 4 agências dos Correios em 24h na Paraíba

+ Polícia apreende adolescente e recaptura mais um foragido do PB-1

+ Apresentador de TV é condenado por acúmulo indevido de cargos públicos, na PB