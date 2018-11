Ex-prefeito paraibano é assassinado pelo pai ao tentar salvá-lo de incêndio dentro de casa

Alyson foi socorrido para um hospital da cidade vizinha, mas não resistiu ao ferimento no peito. Imagem: Reprodução/ Redes Sociais

Alyson Azevedo, ex-prefeito do município de Baraúna, no Carri paraibano, foi assassinado pelo pai na noite dessa terça-feira (12), dentro de casa. Segundo testemunhas, o homem achou que a residência estava sendo invadida por bandidos.

Testemunhas ainda informaram que Alyson tentou entrar na casa do pai para apagar um princípio de incêndio provocado por um panela esquecida no fogão. Adilson Azevedo, também ex-prefeito do município, acordou e atirou no peito do possível invasor, sem saber que era seu filho.

Alyson foi socorrido para o hospital da cidade de Picuí, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja mais:

+ Câmeras de segurança registram assalto em casa lotérica da Paraíba

+ TSE suspende eleição suplementar para prefeitura de Cabedelo

+ Mulher mata marido com golpes de faca após briga em João Pessoa