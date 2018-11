PM recupera mais de 50 pares de sapatos furtados de loja em Santa Rita; suspeito é preso

Imagem/ Divulgação/ PMPB

A Polícia Militar (PM) recuperou 55 pares de sapatos furtados de uma loja de calçados, no fim da noite dessa terça-feira (6), no centro da cidade Santa de Rita, Região Metropolitana de João Pessoa.

De acordo com a PM, o material foi encontrado pouco tempo após o crime, no início a madrugada desta quarta-feira (7), na comunidade do 11, no bairro Alto das Populares.

As caixas com os sapatos estavam dentro de uma casa, onde foi preso em flagrante um homem de 25 anos que responde por tráfico de drogas e é suspeito de homicídio no bairro do Marcos Moura. Ele alegou que tinha comprado os calçados, sem revelar a quem, e que sabia que eram furtados.



A polícia acredita que ele tenha ligação direta com o grupo responsável por arrombar a loja. O suspeito foi apresentado na 6ª Delegacia Distrital da cidade e autuado por receptação. O acusado segue sendo investigado.

