Vídeo: quadrilha explode agência dos Correios no Sertão da Paraíba

Curiosos, moradores observam o estabelecimento após explosão. Imagem/ Reprodução/ Redes Sociais

Uma agência dos Correios foi explodida por uma quadrilha na madrugada desta segunda-feira (5), no município de Coremas, no Sertão paraibano.

Segundo testemunhas, diversos tiros foram disparados para inibir presença policial e da população. Nas redes sociais, curiosos publicaram vídeos de dentro da agência, mostrando o estrago causado pelo ataque.

De acordo com a polícia, aproximadamente dez homens participaram da ação, que também atacou o destacamento policial da cidade, deixando duas viaturas danificadas por tiros. A polícia ainda informou que buscas por suspeitos são realizadas durante a manhã desta segunda, próximo ao município de São José da Lagoa Tapada, na mesma região.

Há menos de mês, a mesma cidade teve dois bancos explodidos. As unidades do Banco do Brasil e Bradesco foram atacadas na madrugada do dia 10 de outubro. Ninguém foi preso.