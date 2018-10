Chacina em Pioz: testemunha diz que vítima desconfiava de um caso entre Patrick e Janaína

Foto: Reprodução / Twitter

Esta quinta-feira (25) foi o segundo dia do julgamento de François Patrick Nogueira, de 22 anos. O paraibano é acusado de matar os tios e os primos dentro da casa onde eles moravam, em Pioz, na Espanha. Uma hipótese levantada por uma testemunha, nesta quinta, repercutiu na imprensa espanhola. A testemunha seria uma ex-colega de trabalho de Marcos Nogueira. Segundo ela, a vítima suspeitava que a esposa, Janaína Américo, tinha relacionamento amoroso com o sobrinho e assassino confesso François Patrick.

Foram ouvidos hoje, no julgamento, policiais espanhóis que encontraram os corpos, testemunhas e companheiros de trabalho de Marcos Campos, que foi uma das vítimas, junto com o Janaína, a mulher dele. O crime aconteceu em agosto de 2016. Patrick está preso desde Outubro daquele ano, quando se entregou à polícia da Espanha.

Nesta quarta-feira (24), durante o interrogatório, François Patrick respondeu apenas as perguntas do advogado de defesa. Ele silenciou nas perguntas da promotoria e também da acusação. No início do julgamento ele pediu desculpas às famílias, mas disse que sabia o que queria fazer. O julgamento é destaque em toda a imprensa espanhola.

Aqui em João Pessoa, três testemunhas deram depoimento por videoconferência, na sede do Ministério Público Federal. Foram Deise Santos, que é irmã de Janaína, Wilton Nike, pai de Janaína, e Everton Lincoln de Araújo, amigo de Marvin. Marvin Henriques é acusado de ter trocado mensagens com Patrick no dia do crime, segundo a polícia da Espanha.

