Veículo com sete pessoas derruba poste e deixa jovem de 23 anos morta em JP

Com o impacto da colisão, o poste da Avenida Epitácio Pessoa ficou destruído na madrugada desta segunda (22). Imagem/ Ewerton Correia/ RTC

Uma jovem de 23 anos morreu após um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (22), na Avenida Epitácio Pessoa, na capital. Ela era uma das sete ocupantes do veículo, que segundo a polícia, derrubou um poste por conta da alta velocidade.

Testemunhas informaram aos policiais, que o acidente ocorreu por volta de 0h. O veículo bateu no poste após tentar uma ultrapassagem em alta velocidade.

Com o impacto, Daniele Diana de Lima Costa, de 23 anos, foi jogada para fora do veículo e morreu no local do acidente. Outras três mulheres foram socorridas para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Apenas uma das sobreviventes continua internada em observação na unidade, as demais já receberam alta, informou a assessoria ao Portal T5.

Dentro do carro também estavam dois homens, que fugiram após a colisão, informou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). Segundo a polícia, já existem informações de identificação e endereço dos envolvidos. O veículo foi encaminhado à Central de Polícia e o caso segue em investigação.



