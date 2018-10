Quadrilha invade banco e viola caixa eletrônico com maçarico na principal avenida de João Pessoa

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Paraíba, este é o 59º caso de ataque a bancos neste ano, no estado. Imagem/ Ewerton Correia/ RTC

Uma agência do Banco do Nordeste foi arrombada na madrugada desta segunda-feira (22), na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa.

Segundo a Polícia Militar (PM), quatro homens em um veículo branco invadiram o estabelecimento e arrombaram a porta e um dos caixas eletrônicos utilizando um maçarico, por volta de 4h.

Ainda de acordo com a polícia, não havia dinheiro nos terminais durante o fim de semana, por conta de uma política interna de segurança do Banco do Nordeste.

Segundo o Sindicato dos Bancários da Paraíba, este é o 59º caso de ataque a bancos neste ano, no estado.O último crime ocorreu na cidade de Santa Rita, Região Metropolita da capital, na última quarta-feira (17).

