Motorista de Uber morre e criança fica ferida após emboscada para ex-presidiário

Um motorista de Uber foi morto a tiros e outras duas pessoas ficaram feridas após uma investida de bandidos, no bairro do Pedregal, em Campina Grande, no Agreste paraibano. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (18).

A vítima fatal, de 25 anos, foi identificada como Alan Nogueira da Silva. Ele estaria levando duas pessoas, entre elas um ex-presidiário, de 30 anos, e, uma menina de 7 anos. De acordo com a polícia, o alvo dos criminosos era o ex-presidiário. Ele ainda foi atingido por quatro disparos, mas, foi socorrido para o hospital de Trauma da cidade com vida. A menina também foi atingida com um tiro na mão e passa bem.

Suspeita-se que o crime aconteceu durante uma emboscada armada pelos bandidos.

"Estamos investigando. Uma das vítimas já tinha passagem pela polícia, e, a embocada, digamos assim seria para o ex-presidiário. O tiroteio pode ter começado antes do local onde o carro foi encontrado", disse a delegada Nercília Dantas, da delegacia de Homicídios. O caso será investigado pela polícia.

