Homem é assassinado enquanto fazia tatuagem, em João Pessoa

Um homem foi morto na noite desta quarta-feira (10), por volta das 21h30, no residencial Vista Alegre, no bairro do Colinas do Sul, em João Pessoa.

Segundo a Polícia, a vítima que tinha apenas 20 anos, foi a um apartamento fazer uma tatuagem quando foi surpreendido por homens que invadiram o local, pediram para o tatuador sair e mataram o jovem.

A mãe do homem que morreu não quis dar informações se ele tinha algum envolvimento com o crime. Até o fechamento desta matéria, os suspeitos ainda não haviam sido encontrados e nem confirmado quantos tiros foram deferidos.

