Vídeo: quadrilha explode duas agências bancárias da mesma cidade na Paraíba

As unidades do Banco do Brasil e Bradesco do município de Coremas, no Sertão paraibano, foram explodidas por uma quadrilha na madrugada desta quarta-feira (10).

Segundo a Polícia Militar (PM), os homens invadiram a cidade por volta de 1h. Muitos tiros foram disparados para inibir a presença policial e da população. O destacamento e a cadeia pública também foram cercados.



Ainda de acordo com a polícia, uma equipe de perícia analisará o local do crime para confirmar se o dinheiro dos cofres foi levado. Na fuga, a quadrilha espalhou grampos nas saídas da cidade para dificultar perseguição policial. Ainda não há informações de suspeitos.

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Paraíba, este é o 56º estabelecimento bancário atacado no estado este ano. O último caso aconteceu no dia 7 de outubro, no prédio da Prefeitura de Patos, também no Sertão.

Nas redes sociais, moradores compartilharam cenas dos locais após a explosão. Confira: