Jovem é assassinado a tiros e pedradas na Grande João Pessoa

Um jovem de 19 anos foi assassinado na noite dessa quarta-feira (4), no município de Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na Rua Solon de Lucena, no bairro Alto das Populares, às 23h. A vítima foi morta com pedradas na cabeça e tiros.

Rondas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A polícia não informou envolvimento da vítima com tráfico de drogas.

Veja também:

+ Polícia recupera na Paraíba instrumento roubado em SP avaliado em R$ 50 mil

+ Polícia prende dupla suspeita de matar cliente de churrascaria em João Pessoa

+ Polícia apreende drogas avaliadas em R$ 1 milhão em João Pessoa