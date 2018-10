Homem oferecia emprego com objetivo de estuprar mulheres em JP, diz polícia

Imagem/ Divulgação/ Governo da Paraíba

Um homem foi preso na noite dessa segunda-feira (1º) suspeito de abusar sexualmente de quatro mulheres em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, o pedreiro, de 30 anos, se passava por mulher nas redes sociais e oferecia emprego às vítimas.

De acordo com a delegada Luisa Correia, as investigações duraram aproximadamente dois meses até a prisão do pedreiro de 30 anos. Em um aplicativo, o suspeito oferecia vagas de doméstica, babá e cuidadora de idosos.

No encontro para definir detalhes do trabalho, ele roubava o celular das vítimas para apagar as mensagens e as estuprava.

O suspeito foi preso no município de Santa Rita, na Região Metropolitana da capital, e encaminhado à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, no Geisel.

