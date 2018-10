Quadrilha explode banco e agência dos Correios de cidade paraibana

Imagem/ Reprodução/ Redes Sociais

A agência do Banco do Brasil e uma unidade dos Correios foram explodidas por uma quadrilha na madrugada desta segunda-feira (1º), no município de Serra Branca, no Cariri paraibano.

Segundo a Polícia Militar (PM), homens invadiram a cidade com carros e motos, por volta de 2h30. Durante a ação, vários disparos foram realizados para assustar os moradores.

Na fuga, dois vigilantes foram feitos reféns e libertados horas depois. A quadrilha também espalhou grampos na estrada para dificultar perseguição policial.

A PM ainda não tem informações dos suspeitos. Uma perícia será realizada para analisar se os homens conseguiram roubar alguma quantia dos locais.

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Paraíba, este é o 53º ataque a bancos no estado neste ano. O último caso ocorreu no município de Pedra Lavrada, na mesma região, no dia 26 de setembro.

Nas redes sociais, moradores compartilharam os momentos de tensão após as explosões: