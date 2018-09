Prazo para saque do PIS/Pasep termina nesta sexta-feira (28); saiba quem tem direito

Termina nesta sexta-feira (28), o prazo para saque dos recursos do PIS/Pasep para quem tem menos de 60 anos. De acordo com o Ministério do Planejamento, não há possibilidade de prorrogação do período de retirada.

A data limite está definida na lei que possibilitou a ampliação do saque aos trabalhadores cotistas. Tem direito ao benefício quem trabalhou em empresas ou no setor público de 1971 a 1988. Para os demais, que atendem a um dos critérios habituais (veja abaixo), o saque continuará liberado após o dia 28.

Segundo a Caixa, mais de 4 milhões de pessoas com menos de 60 anos, que possuem direito ao benefício, ainda não resgataram sua cota do PIS, contabilizando R$ 5,7 bilhões disponíveis para o saque.

Nestes últimos dois dias, as agências da Caixa abriram duas horas mais cedo. Na quinta-feira e sexta-feira (28). As pessoas que ainda não fizeram o saque podem consultar a página do banco na internet para saber quanto tem para receber. Caso o dinheiro já tenha sido creditado em conta, o site também informará qual a conta e o banco em que foi creditado o PIS.

