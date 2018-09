Período para pagamento de IPVA em veículos de placa final 9 termina nesta sexta (28)

Foto: Reprodução / NBN Brasil

Donos de veículos de placa final 9 devem realizar o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) até esta sexta-feira (28), como forma de não perder o desconto e evitar multa e juros no mês seguinte.

Essa também é a data limite para os proprietários desses veículos requererem a isenção do tributo, solicitada no ano passado, para fazer a comprovação dos documentos e garantir o direito ao benefício.

Para aqueles que vão pagar o IPVA, existem três opções de pagamento do tributo. A primeira é a cota única com desconto de 10% à vista. A segunda opção é o pagamento em três parcelas sem desconto, sendo a primeira com vencimento no dia 28 de setembro, enquanto a terceira é o pagamento total do IPVA no dia 30 de novembro sem o desconto de 10%.

O boleto do IPVA pode ser impresso pelo link ou no site do Detran-PB.

