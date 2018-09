Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões nesta quarta-feira (26)

Foto: Divulgação

A Mega-Sena pode pagar até R$ 2,5 milhões para o jogador que acertar as seis dezenas do sorteio desta quarta-feira (26).

Os números sorteados foram: 13 – 18 – 35 – 40 – 41 – 42.

A chance de se acertar as seis dezenas da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50.063.860 possibilidades de combinações.

Os sorteios são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Também é possível fazer as apostas pelo computador, tablet ou celular. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos.