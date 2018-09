Criança de 3 anos é jogada por parente do 4º andar de um prédio em João Pessoa

A vítima foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma da capital Foto: Arquivo/Portal T5

Uma menina de 3 anos foi jogada pela janela de um apartamento no 4º andar de um prédio no final da tarde desta sexta-feira (21), no bairro de Mangabeira 7, em João Pessoa.

De acordo com a Polícia Militar, quem praticou a ação foi um parente próximo da criança, que familiares dizem sofrer de problemas psicológicos.Testemunhas também relataram que, após jogar a menina, o rapaz, aposentado, teria retornado para dentro do apartamento para jogar outra criança, de 10 anos de idade. Ele foi detido e conduzido para a Central de Polícia Civil da capital.

Já a menina foi socorrida com urgência para o Hospital de Emergência e Trauma. Segundo a assessoria de comunicação da unidade hospitalar, o estado de saúde da vítima é grave.

