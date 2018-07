Foto: Rodrigo Carvalho

Apesar de ser sexta-feira, 13, a Petrobrás reduz a partir de hoje o preço da gasolina nas refinarias em 0,98%. O litro será repassado por R$ 2,0326.

É a primeira baixa feita pela petroleira desde 22 de junho.

A redução ocorre um dia após uma forte queda nas referências internacionais do petróleo, o Brent e o WTI.

O preço do diesel segue inalterado em R$ 2,0316, em cumprimento de acordo do governo com caminhoneiros após a greve em maio.