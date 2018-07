Desabrigados passam a noite em quadra esportiva após despejo em João Pessoa

Moradores durante a noite nessa quinta-feira (12) no bairro das Indústrias. Imagem/ Pollyana Sorrentino

Após a reintegração de posse realizada na manhã dessa quinta-feira (12) no residencial Vista do Verde, no bairro das Indústrias, os desabrigados que não tinham para onde ir passaram a noite em uma quadra localizada em uma praça do bairro.

Segundo as famílias, apenas o espaço foi disponibilizado para a estadia.

Os condomínios Vista do Verde I e II, residencial de propriedade do Governo Federal, foi invadido em 2017, antes da conclusão das obras. O empreendimento construído é do âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

