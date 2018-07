Caminhão com carga de R$ 100 mil em óleo diesel roubado em PE é recuperado na PB

Caminhão recuperado pela Polícia Civil na Paraíba Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) de João Pessoa conseguiu recuperar, no início da tarde desta quinta-feira (12), na BR-101, um caminhão tanque que foi roubado pela manhã, quando trafegava pelo município de Igarassu, em Pernambuco. A Polícia Civil tomou conhecimento do caso por meio da empresa que faz o monitoramento do veículo, que informou de uma suspeita de a Paraíba estar na rota de fuga dos criminosos.



Segundo o representante da empresa, o caminhão saiu do Porto de Suape, também em Pernambuco, transportando 30 mil litros de óleo diesel, carga avaliada em quase R$ 100 mil. O combustível seria entregue em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas durante o trajeto o rastreador foi desligado.

Como a empresa de monitoramento tentou falar com o motorista e não conseguiu, levantou-se a suspeita de que o caminhão poderia ter sido de fato roubado. A partir dessas informações, a Polícia Civil da Paraíba começou a monitorar as vias de acesso a João Pessoa.

O caminhão foi recuperado próximo à localidade conhecida como Três Lagoas, na BR-101, na entrada da capital paraibana. Quando notaram a presença da polícia, os criminosos abandonaram o veículo e fugiram, deixando o motorista do caminhão amarrado.

“A vítima informou que o crime foi praticado por dois homens que trancaram o caminhão com um carro preto. De acordo com o motorista, eles estavam armados. Os criminosos amarraram a vítima e seguiram com ela por estradas que ela acreditou serem vias alternativas de barro de difícil acesso, usadas para escapar de uma ação policial, mas os suspeitos não conseguiram chegar aonde pretendiam, porque identificamos o caminhão quando ele entrou na capital”, relatou o delegado Getúlio Machado.

O motorista do caminhão foi encaminhado para a Central de Polícia para registrar a ocorrência e agora a Polícia Civil concentra os trabalhos na identificação e prisão dos envolvidos com o crime.

