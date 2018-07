Garis são assaltados e chicoteados na Paraíba

Caminhão onde estavam os garis no momento do crime Foto: Reprodução/WhatsApp

Uma equipe que trabalha fazendo coleta de lixo em João Pessoa foi vítima de bandidos no início da tarde desta quinta-feira (12). De acordo com a polícia, o crime foi praticado por quatro homens que estavam escondidos em uma mata.

Eles abordaram os garis quando o grupo seguia em um caminhão coletor de lixo, na entrada de um aterro sanitário entre a capital e a cidade do Conde, Litoral Sul da Paraíba.

As vítimas informaram que os assaltantes estavam armados com pistola, revólver, facão e até um chicote. No relato à polícia, uma das vítimas informou que os criminosos obrigaram os garis a deitar no chão, e um deles chegou a mandar atirar e deu chicotadas nos trabalhadores.

O quarteto fugiu pela mata levando os pertences dos garis e as chaves do caminhão, enquanto as vítimas fugiram e depois acionaram a Polícia Militar.

Uma guarnição do 5º Batalhão foi ao local, coletou as informações e iniciou as buscas pelos suspeitos. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido detido.

Leia também:

Em visita à PB, Gleisi Hoffmann reitera: “Vamos lutar pela candidatura de Lula”

Chuvas deixaram pontos de alagamentos em João Pessoa; veja a previsão do tempo