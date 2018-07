O reajuste no preço da gasolina começa a valer nesta quinta-feira (12), de acordo com a Petrobras. O aumento é de 0,78%, com isso, o combustível passa a ser recebido pelas refinarias a R$ 2,0527, antes o valor era de R$ 2,0369.

O aumento acumulado desde o início do mês já é de 5,34%. Nos últimos seis meses, o preço subiu mais de 40%.

O preço do diesel segue inalterado em R$ 2,0316, em cumprimento de acordo do governo com caminhoneiros após a greve em maio.