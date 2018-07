João Pessoa registra mais de 100 mm de chuvas nas últimas 24h; confira a previsão para hoje

Estádio Almeidão na manhã chuvosa desta quarta-feira (11) em João Pessoa. Imagem/ Pollyana Sorrentino

Esta quarta-feira (11) começou chuvosa na capital paraibana. De acordo com a Defesa Civil de João Pessoa, em 24 horas, foram registrados 104 mm de chuvas.

Apesar do acúmulo, não houve chamados para as consideradas áreas de risco na capital. O bairro de Manaíra registrou o maior acumulo das chuvas na cidade, informou o órgão.

Segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa) continua a previsão de chuvas para o estado. Todas as regiões apresentam tempo nublado e as temperaturas podem variar de 16º a 34º graus.

No Litoral do estado, a previsão é temperatura oscilando entre 29 e 21 graus, com nebulosidade variável.

No Brejo, a máxima pode chegar a 25 graus. Já no Agreste, os termômetros podem marcar entre 18 e 28 graus. Nessas regiões também pode chover.

Nas cidades que integram o Cariri e Curimataú, a Aesa prevê o céu e chuvas isoladas durante o dia, com a mínima de 17 graus.

Em todo o estado, o dia será mais quente para os moradores do Sertão: 34 graus. Assim como em toda a Paraíba, poderão ocorrer chuvas. No Alto Sertão, a mínima é de 16 graus.